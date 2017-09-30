В горах Кабардино-Балкарии нашли заблудившегося парапланериста

НАЛЬЧИК, 30 сен – РИА Новости. Спасатели нашли парапланериста из Белоруссии, который вечером в субботу не вернулся на базу в Чегемском районе Кабардино-Балкарии, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального ГУМЧС.

Ранее сообщалось, что в 18.10 мск субботы в окрестностях парадрома в Чегемском районе парапланерист, совершавший полеты, не вернулся на базу. На поиски пропавшего спортсмена выдвинулись трое спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России.

"Парапланерист из Белоруссии, 1975 года рождения, найден живым и здоровым, он просто заблудился", — сказал собеседник агентства.