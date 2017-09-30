При столкновении грузовика и автобуса на юге Москвы пострадали три человека

Автомобиль скорой медицинской помощи едет по улице Москвы во время дождя. Архивное фото

Автомобиль скорой медицинской помощи едет по улице Москвы во время дождя. Архивное фото

МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Грузовик врезался в автобус на юге Москвы, в результате чего два человека пострадали, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного управления ГИБДД.

"На пересечении улицы Бехтерева и Кавказского бульвара произошло столкновение грузовика и автобуса. В результате ДТП пострадали два человека", — сказал собеседник агентства.

По его словам, после ДТП наблюдалось затруднение движения в обе стороны, однако в настоящее время оно вновь открыто. Сотрудники ГИБДД в настоящее время работают на месте происшествия.

Источник в экстренных службах столицы сообщил, что в результате ДТП была повреждена линия электропередач.