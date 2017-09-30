Родители срочника, расстрелявшего сослуживцев, рассказали о характере сына

МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Родители солдата-срочника Гасана Абдулахадова, который расстрелял сослуживцев на полигоне в Амурской области, рассказали RT о характере сына.

По словам отца военнослужащего, в части "был бардак", сын жаловался, например, на "старую технику", которую должен был водить.

"Он физически крепкий парень был. Видимо, они хотели его подучить, а он не соглашался, на этой почве, скорее всего, (был) скандал. Из сыновей был самый мягкий, доброжелательный. Все время улыбался", — рассказал мужчина.

Мать солдата заметила, что он по телефону жаловался на условия службы: "Это ужасное место. Это не армия. Все не так, как у людей". По ее словам, сына "довели".

ЧП на полигоне под Белогорском произошло во время ночных стрельб. Недавно призванный на срочную службу ефрейтор Гасан Абдулахадов расстрелял из автомата сослуживцев, ожидавших выхода на огневой рубеж. Погиб офицер и два солдата. Стрелявший скрылся с оружием, но позже сотрудники антитеррористического подразделения его обнаружили. При задержании Абдулахадов открыл стрельбу и был уничтожен ответным огнем.