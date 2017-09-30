Подозреваемого по делу о ЧП с трапом в Пулково отправили под домашний арест

С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 сен — РИА Новости. Суд отправил под домашний арест сотрудника аэропорта "Пулково", подозреваемого по делу о падении женщины и девочки с трапа, сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

В четверг вечером при выходе пассажиров из самолета, прибывшего из Москвы, оторвалась часть трапа, в результате женщина с ребенком упали на землю. Скорая помощь доставила полуторагодовалую девочку в детскую городскую больницу, где ей сразу же сделали операцию. В настоящее время она находится в реанимации в тяжелом состоянии. Женщина находится в состоянии средней степени тяжести. Следственные органы возбудили уголовное дело по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей".

В субботу задержали начальника участка механических работ службы спецтранспорта ООО "Воздушные ворота Северной столицы", который являлся ответственным за проведение ремонтных работ. Следователи установили, что "поворотная часть широкой платформы выдвижного пролета трапа до произошедшего инцидента неоднократно подвергалась ремонту сотрудниками участка механических работ службы спецтранспорта ООО "Воздушные ворота Северной столицы". Управление полагает, что ремонтные работы являются недоброкачественными.

"Московский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении Александра Козельского, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 266 УК РФ, сроком на два месяца, до 29 ноября 2017 года", — говорится в сообщении.

Ранее также сообщалось, что по этому факту было возбуждено еще два уголовных дела: по статье "недоброкачественный ремонт транспортных средств либо иного транспортного оборудования, а равно выпуск в эксплуатацию технически неисправных транспортных средств лицом, ответственным за техническое состояние транспортных средств, если эти деяния повлекли по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека" и "халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека".