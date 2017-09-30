Подозреваемого по делу о ЧП с трапом в Пулково отправили под домашний арест

С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 сен — РИА Новости. Суд отправил под домашний арест сотрудника аэропорта "Пулково", подозреваемого по делу о падении женщины и девочки с трапа, сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.
В субботу задержали начальника участка механических работ службы спецтранспорта ООО "Воздушные ворота Северной столицы", который являлся ответственным за проведение ремонтных работ. Следователи установили, что "поворотная часть широкой платформы выдвижного пролета трапа до произошедшего инцидента неоднократно подвергалась ремонту сотрудниками участка механических работ службы спецтранспорта ООО "Воздушные ворота Северной столицы". Управление полагает, что ремонтные работы являются недоброкачественными.
Ранее также сообщалось, что по этому факту было возбуждено еще два уголовных дела: по статье "недоброкачественный ремонт транспортных средств либо иного транспортного оборудования, а равно выпуск в эксплуатацию технически неисправных транспортных средств лицом, ответственным за техническое состояние транспортных средств, если эти деяния повлекли по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека" и "халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека".