В Югре 15-летний мотоциклист погиб при столкновении с полицейской машиной

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 30 сен — РИА Новости. Подросток за рулем мотоцикла погиб в Ханты-Мансийском автономном округе после столкновения с внедорожником, которым управлял полицейский, сообщает в субботу региональное следственное управление СК России.

Уточняется, что авария произошло вечером в пятницу в поселке Перегребное Октябрьского района.

"Произошло ДТП с участием автомобиля УАЗ, которым управлял сотрудник ГИБДД, и мотоцикла под управлением 15-летнего подростка. В результате ДТП несовершеннолетний погиб", — говорится в сообщении.

В нем отмечается, что в отношении сотрудника ГИБДД возбуждено уголовное дело по статье "нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека". Следователи устанавливают все обстоятельства и причины случившегося, выясняют, был ли автоинспектор пьян.