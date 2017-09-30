ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 сен – РИА Новости. Три уголовных дела возбуждены в Свердловской области по фактам телефонных сообщений о минированиях зданий, заявил в субботу РИА Новости руководитель пресс-службы регионального ГУ МВД Валерий Горелых.

Ранее мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман на своей странице в Twitter написал, что в ходе волны "минирований" в городе в пятницу были эвакуированы 72 объекта, из них 28 школ и два садика. Сити-менеджер города Александр Якоб обратился к жителям с просьбой не поддаваться панике.

"Сотрудники свердловской полиции по итогам проверочных мероприятий по фактам многочисленных телефонных сообщений о заведомо ложном минировании зданий и учреждений возбудили три уголовных дела по статье 207 УК Российской Федерации", – отметил Горелых.

По его словам, одно дело, объединяющее все эпизоды по столице Среднего Урала, возбуждено подразделением дознания УМВД по Екатеринбургу. Еще одно дело возбуждено в Верхней Пышме, а третье – в городе Березовский. Он добавил, что "всего в органы внутренних дел поступило более 150 сигналов криминального характера". В ходе проверок ничего подозрительного не обнаружили.

"Правоохранительные органы, в том числе полицейские из специализированного отдела "К", объединив усилия, предпринимают комплекс мер, направленных на то, чтобы наступила неотвратимость наказания для организаторов и исполнителей криминальной атаки", – подчеркнул Горелых.

Волна телефонного терроризма началась в России 11 сентября и продолжается по сей день. По данным источника РИА Новости в экстренных службах, за это время были эвакуированы практически полмиллиона человек в более чем 100 городах России. "Заминировано" было свыше 1,2 тысячи зданий, ни в одном случае угроза взрывов не подтвердилась.