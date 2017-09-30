ИЗ ТЦ в Екатеринбурге эвакуировали около двух тысяч человек из-за пожара

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 сен – РИА Новости. Около двух тысяч человек эвакуировали в Екатеринбурге из торгового центра "Мега" из-за пожара, сообщила в субботу РИА Новости представитель ГУ МЧС по Свердловской области.

По ее словам, площадь возгорания составила три квадратных метра. Персонал справился с огнем самостоятельно до прибытия специалистов.

"Сегодня на объекте возникло возгорание в комнате матери и ребенка. Оно было обнаружено благодаря срабатыванию автоматической сигнализации. Оперативно из помещений эвакуировали порядка двух тысяч человек", — сказала представитель ведомства.

Она отметила, что никто не пострадал. На место выезжали 56 пожарных и 15 единиц техники. Причины ЧП выясняются.

"Сейчас ведется проветривание помещений, после чего объект возобновит работу", — отметила представитель ГУ МЧС.