В России из-за анонимных звонков за сутки эвакуировали 60 тысяч человек

МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Около 60 тысяч человек эвакуировали за минувшие сутки в 6 городах РФ, в том числе в Москве после анонимных звонков с угрозой "минирования" почти 110 зданий, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах.

"После поступления звонков с угрозой взрыва в 109 объектах в шести городах были эвакуированы почти 58 тысяч человек", — сказал собеседник агентства.

Волна телефонного терроризма началась в России 11 сентября и продолжается по сей день. По данным источника РИА Новости в экстренных службах, за это время были эвакуированы практически полмиллиона человек в более чем 100 городах России. "Заминировано" было свыше 1,2 тысячи зданий, ни в одном случае угроза взрывов не подтвердилась.