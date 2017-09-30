В школах Белогорска возобновляют занятия после ЧП на полигоне

МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Ограничительные меры, введенные в Белогорске Амурской области после побега вооруженного солдата, застрелившего на полигоне сослуживцев, отменены. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

"Найден военнослужащий, расстрелявший сослуживцев и покинувший место несения службы с оружием. По имеющейся информации, он ликвидирован в шесть утра в районе Автобата. По решению главы Белогорска Станислава Мелюкова данное им ранее распоряжение об ограничении учебного процесса в школах 30 сентября, а также отмены культурно-массовых и спортивных мероприятий в учреждениях культуры и спорта отменено", — говорится в сообщении.

Оказал сопротивление

Все запланированные мероприятия, включая ярмарку выходного дня, пройдут в штатном режиме, добавили в пресс-службе.

Ранее в пресс-службе Восточного военного округа сообщили, что солдат, расстрелявший сослуживцев, был найден и заблокирован подразделением антитеррора одного из воинских гарнизонов.

При попытке задержания беглец оказал вооруженное сопротивление, после чего по нему открыли огонь. В результате военнослужащий получил смертельное ранение.

На месте происшествия работает комиссия Минобороны.

Расстрелял сослуживцев и скрылся

В пятницу в Амурской области военный при проведении плановых ночных стрельб открыл огонь из автомата по группе сослуживцев, ожидавших выхода на огневой рубеж. В результате офицер и еще два военнослужащих были убиты, еще двое получили ранения.

Пробыл в части девять дней

Сам стрелявший с оружием и патронами скрылся с территории полигона. Командование совместно с правоохранительными органами приняло меры для его задержания, в Белогорск из Благовещенска были отправлены дополнительные силы полиции. По факту случившегося возбудили уголовное дело по статье "убийство".

В администрации Белогорска сообщили, что стрельбу открыл уроженец Дагестана Гасан Абдулахадов 1994 года рождения. В воинскую часть он был зачислен всего за девять дней до ЧП.

Источник в правоохранительных органах рассказал РИА Новости, что Абдулахадов окончил Югорский государственный университет в Ханты-Мансийске по специальности "разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений", в армию его призвали в Нижневартовске. При этом уголовного прошлого, как отметил другой источник агентства в правоохранительных органах Дагестана, у него нет.