В школах Белогорска возобновляют занятия после ЧП на полигоне

МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Ограничительные меры, введенные в Белогорске Амурской области после побега вооруженного солдата, застрелившего на полигоне сослуживцев, отменены. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.
"Найден военнослужащий, расстрелявший сослуживцев и покинувший место несения службы с оружием. По имеющейся информации, он ликвидирован в шесть утра в районе Автобата. По решению главы Белогорска Станислава Мелюкова данное им ранее распоряжение об ограничении учебного процесса в школах 30 сентября, а также отмены культурно-массовых и спортивных мероприятий в учреждениях культуры и спорта отменено", — говорится в сообщении.
Оказал сопротивление
Ранее в пресс-службе Восточного военного округа сообщили, что солдат, расстрелявший сослуживцев, был найден и заблокирован подразделением антитеррора одного из воинских гарнизонов.
При попытке задержания беглец оказал вооруженное сопротивление, после чего по нему открыли огонь. В результате военнослужащий получил смертельное ранение.
На месте происшествия работает комиссия Минобороны.
Расстрелял сослуживцев и скрылся
В пятницу в Амурской области военный при проведении плановых ночных стрельб открыл огонь из автомата по группе сослуживцев, ожидавших выхода на огневой рубеж. В результате офицер и еще два военнослужащих были убиты, еще двое получили ранения.
Пробыл в части девять дней
В администрации Белогорска сообщили, что стрельбу открыл уроженец Дагестана Гасан Абдулахадов 1994 года рождения. В воинскую часть он был зачислен всего за девять дней до ЧП.
Источник в правоохранительных органах рассказал РИА Новости, что Абдулахадов окончил Югорский государственный университет в Ханты-Мансийске по специальности "разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений", в армию его призвали в Нижневартовске. При этом уголовного прошлого, как отметил другой источник агентства в правоохранительных органах Дагестана, у него нет.