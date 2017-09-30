В Белогорске снят запрет на уроки в школах, введенный после ЧП на полигоне

БЛАГОВЕЩЕНСК, 30 сен — РИА Новости. Ограничительные меры, введенные в Белогорске Амурской области из-за солдата, застрелившего сослуживцев и сбежавшего с полигона с оружием, отменены, сообщила в субботу пресс-служба главы города.

Как сообщалось ранее, по информации Восточного военного округа, военный, сбежавший с оружием с полигона после расстрела сослуживцев, оказал сопротивление при задержании и был смертельно ранен.

"Ограничительные меры в Белогорске отменены. Найден военнослужащий, расстрелявший сослуживцев и покинувший место несения службы с оружием. По имеющейся информации, он ликвидирован в шесть утра в районе Автобата. По решению главы Белогорска Станислава Мелюкова данное им ранее распоряжение об ограничении учебного процесса в школах 30 сентября, а также отмены культурно-массовых и спортивных мероприятий в учреждениях культуры и спорта отменено. Все мероприятия пройдут в штатном режиме. Включая ярмарку выходного дня", — сообщает пресс-служба администрации Белогорска.

В пятницу на полигоне во время ночных стрельб военнослужащий открыл стрельбу из автомата по сослуживцам, ожидавшим выхода на огневой рубеж. Офицер и два военнослужащих были убиты, еще двое военных госпитализированы с ранениями. Стрелявший скрылся с полигона с автоматом и патронами.

Как сообщалось ранее, по информации властей Белогорска, нападение совершил уроженец Дагестана ефрейтор Гасан Абдулахадов 1994 года рождения, призванный недавно на военную службу в Нижневартовске.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "убийство". В Минобороны заявили, что рассматривают разные версии произошедшего, включая нервный срыв. На месте происшествия работает комиссия Минобороны России.