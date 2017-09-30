Названо имя солдата, расстрелявшего в Приамурье сослуживцев

МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Стрельбу по сослуживцам на полигоне под Белогорском в Амурской области открыл уроженец Дагестана Гасал Абдулахадов. Об этом сообщили в пресс-службе главы города.
"Гасан Омарович Абдулахадов, родился в Кизлярском районе Дагестана 17 июня 1994 года. Звание ефрейтор. Водитель-электрик радиостанции роты связи батальона связи", — говорится в сообщении.
Что произошло
ЧП произошло во время плановых ночных стрельб. Военные, по которым открыл стрельбу Абдулахадов, ожидали выхода на огневой рубеж.
Стрелявший скрылся
Стрелявший скрылся с территории полигона, при себе у него автомат и несколько рожков с патронами.
В Белогорске усилены меры безопасности. В настоящее время военные вместе с правоохранительными органами пытаются его найти и задержать. "Правоохранительные органы Белогорска призывают белогорцев к предельной осторожности…", — сказано в сообщении на сайте администрации Белогорска.
В Амурской области объявлен план "Сирена" и открыт оперативный штаб. Полиция просит передавать информацию о возможном местонахождении подозреваемого по телефону 02 (102) или по телефону доверия УМВД: 8(4162)594059.
Пробыл в части девять дней
По данным администрации Белогорска, Абдулахадов был зачислен в воинскую часть, где произошло ЧП, девять дней назад.
Источник в правоохранительных органах рассказал РИА Новости, что Абдулахадов является выпускником Югорского государственного университета в Ханты-Мансийске, он окончил вуз по специальности "разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений", на воинскую службу его призвал отдел военного комиссариата ХМАО-Югры по Нижневартовску.
Возбуждено уголовное дело
По факту случившегося Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "убийство". В Минобороны заявили, что рассматриваются все версии произошедшего, включая нервный срыв.
Министр обороны Сергей Шойгу направил в Амурскую область комиссию во главе с начальником Главного штаба Сухопутных войск. Военная прокуратура Восточного военного округа начала проверку.