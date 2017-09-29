Спасатели ликвидировали пожар в центре Краснодара на 900 "квадратах"

КРАСНОДАР, 29 сен — РИА Новости. Пожарные ликвидировали возгорание на площади 900 квадратных метров в центре Краснодара, сообщает пресс-служба ГУМЧС по Краснодарскому краю.
"В 19.41 открытое горение было ликвидировано. В 21.28 — ликвидация пожара", — отметил представитель ведомства.
Ранее сообщалось о пожаре в двухэтажном здании на пересечении улиц Гимназическая и Леваневского. По предварительной информации, никто не пострадал.
Как уточнил РИА Новости представитель оперативного штаба на месте ЧС, в целях безопасности из расположенных рядом частных жилых домов были эвакуированы 16 человек. Мобильная лаборатория Роспотребнадзора не зафиксировала превышения вредных веществ в воздухе в районе пожара.