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Происшествия

Государственная измена: суд арестовал подозреваемых в шпионаже крымчан

21:5729.09.2017
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© РИА Новости / ФСБ РФПерейти в фотобанкДмитрий Долгополов, задержанный ФСБ РФ в Симферополе по обвинению в передаче спецслужбам Украины сведений, составляющих государственную тайну. 29 сентября 2017Дмитрий Долгополов, задержанный ФСБ РФ в Симферополе по обвинению в передаче спецслужбам Украины сведений, составляющих государственную тайну. 29 сентября 2017
© РИА Новости / ФСБ РФ
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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Жители Крыма Анна Сухоносова и Дмитрий Долгополов, которых подозревают в шпионаже в пользу Украины, были арестованы Московским окружным военным судом. Об этом сообщил Центр общественных связей ФСБ России.

Сухоносова и Долгополов были задержаны в Симферополе. По данным ФСБ, они собирали и передавали украинским спецслужбам сведения о функционировании российского Черноморского флота, составляющие государственную тайну. Возбуждено уголовное дело по статье "Государственная измена", подозреваемым грозит до 20 лет лишения свободы.

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© ФСБ РФ
Кадры задержания россиян, передававших информацию о ЧФ в Крыму спецслужбам Украины

В ФСБ уточнили, что Долгополов — военнослужащий, его часть находится в Крыму. В ведомстве опубликовали видео допроса подозреваемого. В ответ на вопрос о причинах задержания он говорит, что задержан в связи с тем, что передавал секретную информацию украинской разведке.

ФСБ также опубликовала видео доставки подозреваемых в шпионаже из Симферополя в Москву. На кадрах видно, как задержанные в сопровождении сотрудников ФСБ поднимаются на борт самолета в аэропорту "Симферополь". Затем Сухоносову и Долгополова выводят из самолета в одном из столичных аэропортов и везут в Московский окружной военный суд.

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© ФСБ России
Подозреваемых в шпионаже россиян доставили из Крыма в Москву. Съемка ФСБ

Заместитель председателя Комитета Госдумы по делам национальностей Руслан Бальбек в эфире радио Sputnik предположил, что деятельность украинских спецслужб в Крыму направлена на дестабилизацию обстановки как на самом полуострове, так и на всей территории России. "Попытки Украины — начиная от заброски диверсионных групп, заканчивая вербовкой бывших военнослужащих, которые имеют родственников на территории Украины — продолжаются и носят агрессивный характер", — сказал Бальбек.

Дмитрий Долгополов, задержанный ФСБ РФ в Симферополе по обвинению в передаче спецслужбам Украины сведений, составляющих государственную тайну. 29 сентбря 2017
© РИА Новости / ФСБ РФ
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Один из задержанных в Крыму россиян признался в шпионаже в пользу Украины

По его мнению, украинские власти для достижения своих целей могут прибегать к любым методам, в том числе и незаконным. "Украина пытается показать, как в Крыму якобы плохо. И для этого прилагаются все усилия, включая те, которые являются недопустимыми, я имею в виду заброску диверсионных групп", — пояснил он. Вместе с тем, подобные действия не приносят плодов из-за грамотных действий российских спецслужб, отметил депутат.

Дело Сухоносовой и Долгополова стало не первым случаем задержания в Крыму сотрудников украинских спецслужб. Так, в ноябре 2016 года ФСБ задержала в Севастополе бывшего сотрудника штаба ЧФ, капитана 2 ранга запаса Леонида Пархоменко, собиравшего информацию по заданию Минобороны Украины. В августе текущего года сотрудники ФСБ задержали в Крыму агента СБУ, который планировал осуществить серию диверсий, в том числе обесточить ряд регионов полуострова, поджечь лес и перекрыть автотрассу Судак-Новый Свет, устроив обвал.

Шпионские страсти
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
Шпионские страсти

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