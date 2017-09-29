Государственная измена: суд арестовал подозреваемых в шпионаже крымчан

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Жители Крыма Анна Сухоносова и Дмитрий Долгополов, которых подозревают в шпионаже в пользу Украины, были арестованы Московским окружным военным судом. Об этом сообщил Центр общественных связей ФСБ России.

Сухоносова и Долгополов были задержаны в Симферополе. По данным ФСБ, они собирали и передавали украинским спецслужбам сведения о функционировании российского Черноморского флота, составляющие государственную тайну. Возбуждено уголовное дело по статье "Государственная измена", подозреваемым грозит до 20 лет лишения свободы.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. Вконтакте Facebook Одноклассники Twitter Whatsapp Viber Telegram скачать видео скопировать ссылку получить код © ФСБ РФ Кадры задержания россиян, передававших информацию о ЧФ в Крыму спецслужбам Украины

В ФСБ уточнили, что Долгополов — военнослужащий, его часть находится в Крыму. В ведомстве опубликовали видео допроса подозреваемого. В ответ на вопрос о причинах задержания он говорит, что задержан в связи с тем, что передавал секретную информацию украинской разведке.

ФСБ также опубликовала видео доставки подозреваемых в шпионаже из Симферополя в Москву. На кадрах видно, как задержанные в сопровождении сотрудников ФСБ поднимаются на борт самолета в аэропорту "Симферополь". Затем Сухоносову и Долгополова выводят из самолета в одном из столичных аэропортов и везут в Московский окружной военный суд.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. Вконтакте Facebook Одноклассники Twitter Whatsapp Viber Telegram скачать видео скопировать ссылку получить код © ФСБ России Подозреваемых в шпионаже россиян доставили из Крыма в Москву. Съемка ФСБ

Заместитель председателя Комитета Госдумы по делам национальностей Руслан Бальбек в эфире радио Sputnik предположил, что деятельность украинских спецслужб в Крыму направлена на дестабилизацию обстановки как на самом полуострове, так и на всей территории России. "Попытки Украины — начиная от заброски диверсионных групп, заканчивая вербовкой бывших военнослужащих, которые имеют родственников на территории Украины — продолжаются и носят агрессивный характер", — сказал Бальбек.

По его мнению, украинские власти для достижения своих целей могут прибегать к любым методам, в том числе и незаконным. "Украина пытается показать, как в Крыму якобы плохо. И для этого прилагаются все усилия, включая те, которые являются недопустимыми, я имею в виду заброску диверсионных групп", — пояснил он. Вместе с тем, подобные действия не приносят плодов из-за грамотных действий российских спецслужб, отметил депутат.

Дело Сухоносовой и Долгополова стало не первым случаем задержания в Крыму сотрудников украинских спецслужб. Так, в ноябре 2016 года ФСБ задержала в Севастополе бывшего сотрудника штаба ЧФ, капитана 2 ранга запаса Леонида Пархоменко, собиравшего информацию по заданию Минобороны Украины. В августе текущего года сотрудники ФСБ задержали в Крыму агента СБУ, который планировал осуществить серию диверсий, в том числе обесточить ряд регионов полуострова, поджечь лес и перекрыть автотрассу Судак-Новый Свет, устроив обвал.