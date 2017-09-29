Представитель ОБСЕ по свободе СМИ осудил нападение на редакцию Lenta.ru

ВЕНА, 29 сен — РИА Новости. Представитель ОБСЕ по свободе СМИ Арлем Дезир осудил нападение на редакцию новостного интернет-издания Lenta.ru и считает необходимым провести скорейшее расследование инцидента.

Ночью неизвестные устроили поджог, разбили стекла и нарисовали на стенах редакции Lenta.ru в Москве нацистскую символику. Кроме того, по данным полиции, в здание была брошена бутылка с зажигательной смесью.

В комментарии РИА Новости главный редактор Lenta.ru Владимир Тодоров предположил, что нападение может быть связано с недавними публикациями интернет-издания.

"Я осуждаю это нападение и приветствую скорейшее начало расследования, призывая к преследованию тех, кто в этом замешан", — говорится в заявлении Дезира, распространенном в пятницу пресс-службой офиса представителя.

Как отмечается в заявлении, все нападения на СМИ "должны быть полностью расследованы, чтобы препятствовать существованию атмосферы безнаказанности".