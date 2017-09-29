Коллектив "ВИМ-Авиа" попросил не арестовывать топ-менеджеров компании

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Коллектив "ВИМ-Авиа" просит не арестовывать гендиректора Александра Кочнева и главного бухгалтера этой компании Екатерину Пантелееву, сообщила на странице в сети Facebook пресс-секретарь "ВИМ-Авиа" Алена Панарина.

Ранее в пятницу сообщалось, что гендиректор и главный бухгалтер "ВИМ-Авиа" были отправлены под домашний арест по делу о мошенничестве, а срок расследования дела о хищениях в компании был продлен до 25 ноября.

Также, по сообщению пресс-секретаря, коллектив "ВИМ-Авиа" считает Кочнева честным и ответственным руководителем. "Он возглавил компанию в сложный период экономического кризиса. Под его руководством "ВИМ-Авиа" не только удержала свои позиции на рынке авиаперевозок, но и смогла стать одной из десяти крупнейших российских авиакомпаний", — отмечается в сообщении.

"ВИМ-Авиа" в понедельник официально призналась, что не имеет финансов для продолжения работы. С проблемами столкнулись несколько десятков тысяч клиентов "ВИМ-Авиа" как в РФ, так и за рубежом. К вывозу пассажиров под контролем Минтранса и Росавиации подключились другие авиакомпании. Перевозка пассажиров регулярных рейсов "ВИМ-Авиа" будет осуществляться до 15 октября, с 16 октября — прекратится.