Источник: при пожаре на Киевском вокзале в Москве погибли два человека

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Двое бездомных погибли в пятницу вечером в результате пожара в вагоне на территории Киевского вокзала в центре Москвы, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах столицы.

"При возгорании в бесхозном вагоне на станции "Киевская-Сортировочная" погибли двое бездомных", — сказал собеседник агентства. По его словам, обстоятельства пожара и личности погибших устанавливаются.

Как уточнил РИА Новости представитель столичного главка МЧС, возгорание в вагоне было ликвидировано пожарным поездом РЖД, есть пострадавшие.

"Сегодня в 18:40 на станции Москва-товарная Киевская произошло задымление в отдельно стоящем списанном вагоне, находящемся вдалеке от главных путей. На место незамедлительно прибыл пожарный поезд, который ликвидировал задымление. Так как вагон находится в тупике, на движение поездов инцидент не влияет", — сообщили в РЖД.

Информация о пострадавших уточняется. Причины произошедшего устанавливаются. По предварительным данным, возгорание могло произойти из-за вмешательства посторонних лиц.