Срочник, застреливший сослуживцев в Приамурье, не имел уголовного прошлого

МАХАЧКАЛА, 29 сен — РИА Новости. Военнослужащий Гасан Абдулахадов, застреливший сослуживцев на полигоне в Амурской области, не имел криминального прошлого, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах Дагестана.

"По линии правоохранительных органов Дагестана он не проходил. По предварительной информации, криминального прошлого у него не было", — рассказал собеседник агентства.

ЧП произошло в пятницу на полигоне при проведении плановых ночных стрельб. Военнослужащий выпустил очередь из автомата в направлении группы ожидавших выхода на огневой рубеж. В результате происшествия офицер и два военнослужащих получили смертельные ранения. Еще двое военнослужащих доставлены в медицинское учреждение, где им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Стрелявший с оружием скрылся с территории полигона. Командованием совместно с правоохранительными органами приняты меры по его поиску и задержанию. В качестве вероятных причин случившегося рассматриваются все версии, включая нервный срыв военнослужащего. Ранее власти сообщили, что его зовут Гасан Абдулахадов, он родом из Дагестана.

Источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что Абдулахадов окончил Югорский государственный университет в Ханты-Мансийске по специальности "разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений" и был призван отделом военного комиссариата ХМАО-Югры по Нижневартовску.