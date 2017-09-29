Главбух "ВИМ-Авиа" заявила в суде, что не возражает против домашнего ареста

Главный бухгалтер авиакомпании ВИМ-Авиа Екатерина Пантелеева, подозреваемая в в хищении денежных средств пассажиров, в Басманном суде Москвы. 29 сентября 2017

Главный бухгалтер авиакомпании ВИМ-Авиа Екатерина Пантелеева, подозреваемая в в хищении денежных средств пассажиров, в Басманном суде Москвы. 29 сентября 2017

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Главный бухгалтер авиакомпании "ВИМ-Авиа" Екатерина Пантелеева не возражает против помещения под домашний арест по делу о хищении средств клиентов авиаперевозчика, передает корреспондент РИА Новости из зала Басманного суда Москвы.

"Я не возражаю", — ответила она на вопрос судьи.

Ситуация с вылетом рейсов "ВИМ-Авиа" обострилась в минувшие выходные. Авиакомпания 25 сентября официально призналась, что не имеет финансов для продолжения работы и прекращает выполнять чартеры. К вывозу пассажиров под контролем Минтранса и Росавиации подключились другие авиакомпании. Перевозка пассажиров регулярных рейсов "ВИМ-Авиа" будет осуществляться до 15 октября, с 16 октября — прекратится.

Для оперативного решения проблем авиакомпании власти РФ выделили из бюджета 98 миллионов рублей. При этом общая задолженность "ВИМ-Авиа" за топливо, аэропортовое и наземное обслуживание составляет, по данным властей, порядка 1,3 миллиарда рублей. Следственный комитет в четверг подтвердил, что совладельцы компании Рашид и Светлана Мурсекаевы покинули страну. Генеральный директор и главный бухгалтер задержаны по делу о мошенничестве.