Главбух "ВИМ-Авиа" заявила в суде, что не возражает против домашнего ареста

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Главный бухгалтер авиакомпании "ВИМ-Авиа" Екатерина Пантелеева не возражает против помещения под домашний арест по делу о хищении средств клиентов авиаперевозчика, передает корреспондент РИА Новости из зала Басманного суда Москвы.
"Я не возражаю", — ответила она на вопрос судьи.
Для оперативного решения проблем авиакомпании власти РФ выделили из бюджета 98 миллионов рублей. При этом общая задолженность "ВИМ-Авиа" за топливо, аэропортовое и наземное обслуживание составляет, по данным властей, порядка 1,3 миллиарда рублей. Следственный комитет в четверг подтвердил, что совладельцы компании Рашид и Светлана Мурсекаевы покинули страну. Генеральный директор и главный бухгалтер задержаны по делу о мошенничестве.