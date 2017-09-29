Следствие устанавливает других соучастников хищения в "ВИМ-Авиа"

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Следствие устанавливает других соучастников хищения денежных средств в авиакомпании "ВИМ-Авиа", заявил следователь в Басманном суде Москвы.

Как передает корреспондент РИА Новости из зала суда, в пятницу рассматривается ходатайство следствия о домашнем аресте гендиректора и главного бухгалтера "ВИМ-Авиа" Александра Кочнева и Екатерины Пантелеевой.

"В настоящее время установлены еще не все соучастники хищения денежных средств авиакомпании", — сказала следователь в суде.