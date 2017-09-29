В ДТП с автобусом под Керчью пострадало 13 человек

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен — РИА Новости, Максим Грознов. Тринадцать человек госпитализированы в Керченскую больницу в результате опрокидывания пассажирского автобуса на трассе Керчь – Феодосия в пятницу, сообщил РИА Новости помощник начальника главного управления МЧС по республике Крым Владимир Иванов.

Ранее полиция сообщала о шести пострадавших.

"Около 17.00 поступило сообщение о ДТП на трассе Керчь – Феодосия, 3-й километр трассы М-17 (рядом с Керчью). Автобус Neoplan ехал в Береговое (городской округ Феодосия), предварительно, в нем ехало 49 пассажиров", — сказал Иванов.

Автобус опрокинулся в кювет и лег на крышу. На место ЧП были направлены спасатели МЧС из Керчи, на месте работало девять бригад скорой помощи, два патруля ГИБДД, сообщил Иванов.

"На 18.30 медики сообщили нам о госпитализации в городскую больницу Керчи 13 человек, это предварительная информация. Ориентировочно восемь из них получили тяжелые травмы", — сказал Иванов.