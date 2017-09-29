МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Басманный суд Москвы отказался в пятницу рассматривать ходатайство Следственного комитета России об аресте гражданской жены полковника Дмитрия Захарченко Анастасии Пестриковой, подозреваемой в мошенничестве, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Юнона Царева.

"Ходатайство об аресте рассматриваться не будет, причину назвать не могу, доставки Пестриковой нет, все вопросы к следствию", — сказала она.

При этом Юнона Царева затруднилось сообщить, будет ли данное ходатайство рассмотрено в субботу или в какой-либо другой день.

Ранее Царева сообщила, что материалы СК РФ с требованием заключить Пестрикову под стражу поступили в суд. Защита подозреваемой также не знает причину отказа в рассмотрении ходатайства, адвокатам, по их словам, отказали в ознакомлении с материалами следствия.

Пестрикова была задержана 28 сентября в аэропорту Самары при попытке улететь на Кипр, следствие подозревает ее в мошенничестве (статья 159 УК РФ), сообщил РИА Новости источник в правоохранительной системе. Из формулы уголовного дела следует, что Пестрикова пыталась похитить 16 миллионов долларов у знакомой Лилии Горшковой, которая ранее называлась близкой к семье задержанной.

Указанные деньги ранее были арестованы в рамках дела полковника Захарченко на счетах ВТБ24, открытых Лилией Горшковой.

Пестриковой может грозить до десяти лет заключения. Комментариями следствия РИА Новости пока не располагает.

Ранее Басманный суд в рамках дела Захарченко неоднократно продлял арест банковских счетов на общую сумму более 16 миллионов долларов. Согласно материалам дела, счета были открыты Лилией Горшковой по просьбе Пестриковой, и изначально следствие предполагало, что эти деньги представляют собой часть той огромной суммы, которую оперативники нашли в квартире сестры полковника.

Дмитрий Захарченко был задержан в сентябре прошлого года по обвинению в получении взятки в семь миллионов рублей. Еще два эпизода ему вменили 22 февраля после передачи его дела в СК РФ. При обыске в квартире сестры Захарченко был обнаружен склад с почти 9 миллиардами рублей в разной валюте. Происхождение этих денег он объяснить не смог.

Кроме того, по делу о коррупции арестован отец полковника Виктор Захарченко. Ему вменяется два эпизода пособничества в растрате денег банка "Московское ипотечное агентство" — якобы он был фиктивно трудоустроен в банк и за это время успел получить зарплату в 4 миллиона рублей. Вину ни отец, ни сын не признают.