Военная прокуратура ведет проверку в связи с расстрелом военнослужащих

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Военная прокуратура Восточного военного округа ведет проверку в связи с расстрелом военнослужащим своих сослуживцев в Приамурье, сообщили РИА Новости в пресс-службе Главной военной прокуратуры (ГВП).

"Военная прокуратура Восточного военного округа проводит проверку в связи с чрезвычайным происшествием на полигоне в Амурской области", — сообщили в пресс-службе.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что на полигоне в Амурской области при проведении плановых ночных стрельб военнослужащий выпустил очередь из автомата в направлении группы сослуживцев, ожидающих выхода на огневой рубеж.

В результате офицер и два военнослужащих погибли, еще двое военнослужащих попали в больницу. По данным Минобороны РФ, стрелявший с оружием скрылся с территории полигона.