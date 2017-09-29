МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу направил комиссию в Амурскую область, где военнослужащий во время стрельб на полигоне выпустил очередь из автомата по сослуживцам, сообщает Минобороны РФ.

"По указанию министра обороны РФ к месту происшествия направлена комиссия во главе с начальником Главного штаба Сухопутных войск", — рассказали в военном ведомстве.

ЧП произошло в пятницу на полигоне при проведении плановых ночных стрельб. Военнослужащий выпустил очередь из автомата в направлении группы ожидавших выхода на огневой рубеж. В результате происшествия офицер и два военнослужащих получили смертельные ранения. Еще двое военнослужащих доставлены в медицинское учреждение, где им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Стрелявший с оружием скрылся с территории полигона. Командованием совместно с правоохранительными органами приняты меры по его поиску и задержанию. В качестве вероятных причин случившегося рассматриваются все версии, включая нервный срыв военнослужащего.