После ДТП с автобусом в больницах Кубани остаются 18 пострадавших

Последствия ДТП с участием автобуса King Long и грузовым автомобилем с на трассе М-4 Дон. 26 сентября 2017

Последствия ДТП с участием автобуса King Long и грузовым автомобилем с на трассе М-4 Дон. 26 сентября 2017

КРАСНОДАР/СОЧИ, 29 сен — РИА Новости. После ДТП на Кубани с автобусом, перевозившим паломников из Абхазии в Нижний Новгород, в больницах остаются 18 человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе краевой клинической больницы №1.

"В Краснодаре на лечении остаются 12 человек, их состояние стабильное. Остальные шесть пациентов – в других учреждениях", – отметил собеседник.

Ранее в минздраве региона уточняли, что пострадавших после аварии с автобусом направили на лечение в НИИ-Краевая клиническая больница №1 и в Центральную районную больницу Горячего Ключа.

Экскурсионный автобус, перевозивший паломников из Абхазии в Нижний Новгород, в ночь на вторник столкнулся с припаркованным грузовиком на трассе М-4 "Дон" в Горячеключевском районе Кубани. В результате ДТП шесть человек погибли, еще 20 были госпитализированы. В связи с ДТП возбуждено уголовное дело. По предварительной версии, причиной аварии могло стать то, что водитель автобуса уснул за рулем. По данным МВД, он погиб на месте.