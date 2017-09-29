Госдума обратится к МВД с просьбой расследовать поджог офиса Lenta.ru

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Госдума обратится в МВД с просьбой провести расследование поджога офиса интернет-издания Lenta.ru в Москве, следует из текста протокольного поручения.

Ночью неизвестные бросили "коктейль Молотова", разбили стекла и нарисовали нацистскую символику на здании, где расположена редакция Lenta.ru. В результате инцидента никто не пострадал. Полицией возбуждено уголовное дело о хулиганстве, ход расследования взял на контроль прокурор Южного административного округа.

Протокольное поручение было принято Госдумой в ходе пленарного заседания в пятницу. В прениях выступили ряд депутатов от фракции "Справедливая Россия".

"Государственная Дума считает необходимым поручить комитету ГД по безопасности и противодействию коррупции, комитету ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи обратиться в МВД РФ с целью проведения всестороннего расследования по данному инциденту", — говорится в тексте документа.

Также авторы отмечают, что СМИ играют важнейшую роль в развитии демократического общества и правового государства, в связи с чем "подобные деяния считаются вопиющим проявлением нарушения закона".