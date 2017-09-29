Пожар в центре Краснодара локализовали на площади 900 "квадратов"

КРАСНОДАР, 29 сен — РИА Новости. Пожарные локализовали возгорание на площади 900 квадратных метров в центре Краснодара, сообщает пресс-служба ГУМЧС по Краснодарскому краю.

"В 15:42 пожар на площади 900 квадратных метров локализован", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о пожаре в двухэтажном здании на пересечении улиц Гимназическая и Леваневского. Угрозы распространения на соседние здания нет. По предварительной информации, никто не пострадал.

Как уточнил РИА Новости представитель оперативного штаба на месте ЧС, в целях безопасности из расположенных рядом частных жилых домов были эвакуированы 16 человек. Мобильная лаборатория Роспотребнадзора превышения вредных веществ в воздухе в районе пожара не зафиксировала.