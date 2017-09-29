В Сургуте из-за подозрительного предмета эвакуировали школу

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 29 сен — РИА Новости. Школу в Сургуте (ХМАО) эвакуировали из-за обнаруженного в здании подозрительного предмета, сообщили РИА Новости в региональном управлении МВД.

"Сообщение поступило на пульт дежурной части города от охранника школы. На место выехала следственно-оперативная группа и кинолог", — рассказал собеседник агентства.

Сразу после сообщения персонал и учащиеся школы были эвакуированы. "Взрывное устройство не обнаружено, никакой угрозы для граждан нет", — резюмировали в ведомстве.

По информации источника РИА Новости в экстренных службах, подозрительный предмет — сверток неизвестного содержания — был обнаружен в туалете школы.