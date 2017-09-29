В центре Краснодара горит двухэтажный дом на площади 900 "квадратов"

КРАСНОДАР, 29 сен — РИА Новости. Пожар на площади 900 квадратных метров произошел в пятницу днем в центре Краснодара, по предварительной информации, пострадавших нет, сообщает пресс-служба ГУМЧС по Краснодарскому краю.
Уточняется, что площадь пожара составила 900 квадратных метров. Как добавили в управлении, угрозы распространения на соседние здания нет. По предварительной информации, никто не пострадал.
80 человек тушили пожар в центре Краснодара https://t.co/MnfwjiNG9y #Краснодар— Югополис (@yugopolis) 29 сентября 2017 г.