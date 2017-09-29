Бывшего финдиректор стройкомпании "СУ-155" арестовали по делу о хищениях

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Тверской суд Москвы арестовал бывшего финансового директора крупной строительной компании "СУ-155" Сергея Мурашко по обвинению в хищениях, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Анастасия Дзюрко.

"Срок ареста установлен до 10 октября", — сказала она.

Ранее суд также до 10 октября отправил под арест бывшего гендиректора этой компании Александра Мещерякова.

По данным газеты "Коммерсант", МВД РФ считает топ-менеджеров причастными к хищению средств дольщиков, купивших квартиры в недостроенных жилищных комплексах, при возведении которых "СУ-155" не оформляла необходимую документацию, включая даже разрешение на само строительство.

Газета ранее напоминала газета, что это уже второе уголовное дело, фигурантом которого является Мещеряков: два года назад его подозревали в уклонении от уплаты налогов на 210,5 миллиона рублей. После погашения налоговых претензий расследование было прекращено.

Комментарием следствия на этот счет РИА Новости пока не располагает.