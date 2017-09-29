Житель Ленобласти разбил голову мальчику, который избил его сына

С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 сен — РИА Новости. Следователи Ленинградской области возбудили уголовное дело в отношении местного жителя, который травмировал восьмилетнего мальчика, избившего его сына, сообщает следственное управление Следственного комитета РФ по региону.

"По версии следствия, в августе 2017 года в… поселке Кусино Киришского района Ленинградской области 49-летний мужчина из личной неприязни к малолетнему мальчику, который избил его сына, поднял восьмилетнего мальчика и с силой бросил на землю, причинив телесные повреждения в виде открытой черепно-мозговой травмы", — говорится в сообщении.

Уголовное дело возбудили по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью малолетнего, находящегося в беспомощном состоянии", добавили в СК.

Сейчас по делу проводят следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, назначены необходимые экспертизы, уточняют в ведомстве. Во время предварительного следствия будет дана оценка деятельности субъектов профилактики правонарушений среди несовершеннолетних.