На Урале дедушка пришел забирать внука из школы с ружьем

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 сен – РИА Новости. Мужчина с ружьем пришел встречать внука из школы в городе Полевском в Свердловской области, сообщают местные СМИ.

Информацию подтвердил руководитель пресс-службы регионального ГУ МВД Валерий Горелых, уточнив, что событие произошло в среду, 27 сентября, а в полицию о случившемся сообщила директор школы № 21 Полевского.

"Ей рассказали, что за территорией школы на поребрике сидит мужчина с ружьем. Сыщики доставили мужчину для разбирательства в дежурную часть. Им оказался местный житель 1951 года рождения. Оказалось, он пришел встретить своего внука. У него натянутые отношения с зятем и ружье он взял на случай, если бы родственник запретил ему повидаться с ребенком", — сказал Горелых.

Он уточнил, что ружье было не заряжено.