Главред интернет-издания Lenta.ru назвал возможную причину поджога офиса

МОСКВА, 29 сен – РИА Новости. Нападение на редакцию Lenta.ru в Москве может быть связан с недавними публикациями интернет-издания, заявил РИА Новости главный редактор Lenta.ru Владимир Тодоров.

Ночью неизвестные устроили поджог, разбили стекла и нарисовали на стенах нацистскую символику. Кроме того, по данным полиции, в здание был брошен "коктейль Молотова".

"Судя по символике, которую они оставили, это не просто хулиганы, это люди вполне себе правой направленности, скажем так. Касаемо того, что могло вызвать их гнев — мне кажется, у нас не выходило таких прямо откровенно антинацистских материалов, но было несколько публикаций: была история противостояния скинхедов и антифа в 90-е-2000-е, был текст про семейную пару нацистов, которые перетачивали револьверы сигнальные в боевые травматические. Может быть, это именно из-за них вот так вот случилось, потому что, наверняка, у них в Москве остались соратники, друзья, какие-нибудь люди схожей идеологии и взглядов", — сказал Тодоров.

Ранее директор по внешним коммуникациям холдинга Rambler&Co Матвей Алексеев рассказал, что при осмотре места ЧП с внешней стороны здания обнаружены надписи белой краской: "Врешь, Лента", свастика, перечеркнутый круг, похожий на прицел, и цифры "88".

Тодоров отметил, что может только предполагать, а истинные мотивы нападавших будут выяснять правоохранительные органы. Он напомнил, что в настоящее время возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство". По словам главного редактора издания, сотрудники правоохранительных органов оперативно прибыли на место происшествия.

"Сработали на десять из десяти", — отозвался о работе оперативников Тодоров.

Ранее в ГУМВД сообщили, что полицией организован комплекс оперативно-розыскных мероприятий по установлению и задержанию лица, его совершившего. Позже на сайте столичной прокуратуры появилось сообщение о том, что прокурор Южного административного округа контролирует ход расследования дела о поджоге.