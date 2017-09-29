В Забайкалье спасли ребенка, которого полгода избивал отчим

КРАСНОЯРСК, 29 сен — РИА Новости. Сотрудники продуктового магазина в Чите рассказали полиции о пятилетнем мальчике, которого в течение полугода избивал отчим, сообщает в пятницу прокуратура Забайкальского края.

По данным ведомства, все это время мальчик жил с матерью и ее сожителем. Днем, когда мать уходила на работу, ребенок оставался на попечении отчима, который, неоднократно в течение полугода наносил ему побои. Когда мать возвращалась с работы, ей объясняли, что это ребенок ударился об кроватку или играл во дворе с другими детьми.

"Родственникам матери мальчик не раз признавался, что отчим бьет его кулаками по лицу, по голове, и что он боится оставаться с ним дома, поэтому убегает. Родственники убеждали мать бросить сожителя, однако она снова возвращалась к нему с ребенком, и сожитель продолжал "воспитывать" кулаками, избивая его по голове, а также всему телу шнуром от зарядного устройства телефона и ремнем, заставлял вставать коленями на рис", — говорится в сообщении.

В надзорном ведомстве отмечают, что сообщение об издевательствах над мальчиком поступило от продавцов магазина, куда он пришел за защитой со следами побоев.

"Несмотря на то, что взрослые родственники и мать знали об издевательствах над ребенком, однако не приняли мер к тому, чтобы оградить ребенка от страданий, и малолетний вынужден был самостоятельно обратиться к посторонним лицам за помощью", — сообщает прокуратура.

Как добавили в ведомстве, сейчас в отношении отчима следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 117 УК РФ ("Причинение физических или психических страданий путем систематического нанесения побоев либо иными насильственными действиями, в отношении заведомо несовершеннолетнего или лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии либо в материальной или иной зависимости от виновного"). В отношении матери ребенка также рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 156 УК РФ ("Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего"). Мальчик сейчас находится в социально-реабилитационном центре.