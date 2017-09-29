В Костроме вынесли приговор юному химику за изготовление взрывных устройств

ВОРОНЕЖ, 29 сен — РИА Новости. Суд приговорил к полутора годам лишения свободы условно 15-летнего любителя химии из Костромы, который за полгода создал по меньшей мере 10 взрывных устройств, сообщает в пятницу прокуратура региона.
"Суд города Костромы с участием государственного обвинителя прокуратуры города Костромы вынес приговор в отношении 15 – летнего костромича. Подросток признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных (статьями) "незаконное изготовление взрывчатых веществ и взрывных устройств" и "незаконное хранение взрывчатых веществ", — говорится в сообщении.
По данным прокуратуры, подросток с февраля по июль 2016 года у себя дома готовил из купленных в магазинах компонентов органическое соединение, относящееся к классу взрывных устройств, а также порох.
Как выяснилось на суде, подросток с раннего возраста увлекался химией, выращивал кристаллы, изготавливал моющие средства, затем решил изготовить взрывчатое вещество. Порох собственного производства он использовал в петардах и фейерверках, а взрывы снимал на видео и выкладывал в общем доступе в интернете.
"Приговором суда с учетом мнения государственного обвинителя несовершеннолетнему назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев 10 дней лишения свободы условно, с испытательным сроком 1 год", — сообщает надзорное ведомство. В качестве смягчающих обстоятельств суд учел признание вины подростком, раскаяние, несовершеннолетний возраст, а также активное сотрудничество со следствием.