СК проверяет сообщение о нелегальной свалке токсичных отходов в Подмосковье

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Подмосковные следователи проверяют информацию о размещении якобы ядовитых отходов в песчаном карьере Одинцовского района, сообщает главное следственное управление СК РФ по Московской области.

Как сообщили в СК, в эфире одного из федеральных телеканалов показали сюжет о том, что в песчаном карьере деревни Пронино Одинцовского района Московской области обнаружена свалка токсичных ядовитых отходов. Жители поселка обращаются к врачам с жалобами на резкое ухудшение здоровья. При этом, отмечается в релизе СК, "полицейские разогнали жителей", которые пытались выяснить, почему в неположенном месте образовалась свалка.

"Организовано проведение процессуальной проверки по факту возможного нарушения правил обращения экологически опасных веществ и отходов", — говорится в сообщении.

Следователи дадут правовую оценку действиям представителей коммерческих организаций, проверят опасность отходов, размер причиняемого природе ущерба, а также оценят действия правоохранительных и иных органов.