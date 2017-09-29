Владельца похоронного бюро в Хабаровске заманили на кладбище и убили

ХАБАРОВСК, 29 сен — РИА Новости. Следствие возбудило уголовное дело после убийства под Хабаровском владельца агентства ритуальных услуг, среди подозреваемых бывший подчиненный убитого, сообщает СУСК РФ по Хабаровскому краю.
Было возбуждено уголовное дело по статье "убийство". В причастности к преступлению заподозрили трех жителей Хабаровска, среди которых бывший подчиненный потерпевшего, работающий агентом ритуальных услуг, и двое его знакомых.
"По версии следствия, подозреваемые тщательно подготовили и спланировали преступление, нашли орудия его совершения и машину. Под предлогом оказания ритуальных услуг они заманили бизнесмена на кладбище поселка Черная речка, где хотели ограбить. При оказании сопротивления потерпевший был убит. Чтобы скрыть следы злоумышленники вывезли его тело в лесополосу, облили горючей смесью и подожгли, затем засыпали землей", — говорится в сообщении.
Отмечается, что в настоящее время все трое задержаны и заключены под стражу по решению суда. Следствием проверяются показания подозреваемых, которые сообщили разные версии совершенного преступления.