Владельца похоронного бюро в Хабаровске заманили на кладбище и убили

ХАБАРОВСК, 29 сен — РИА Новости. Следствие возбудило уголовное дело после убийства под Хабаровском владельца агентства ритуальных услуг, среди подозреваемых бывший подчиненный убитого, сообщает СУСК РФ по Хабаровскому краю.

По данным следствия, 7 сентября 2017 года в полицию обратилась жительница поселка Мирный Хабаровского района с заявлением о пропаже супруга. Позже на территории кладбища поселка Черная речка Хабаровского района был обнаружен автомобиль потерпевшего с разбитым пассажирским стеклом.

Было возбуждено уголовное дело по статье "убийство". В причастности к преступлению заподозрили трех жителей Хабаровска, среди которых бывший подчиненный потерпевшего, работающий агентом ритуальных услуг, и двое его знакомых.

"По версии следствия, подозреваемые тщательно подготовили и спланировали преступление, нашли орудия его совершения и машину. Под предлогом оказания ритуальных услуг они заманили бизнесмена на кладбище поселка Черная речка, где хотели ограбить. При оказании сопротивления потерпевший был убит. Чтобы скрыть следы злоумышленники вывезли его тело в лесополосу, облили горючей смесью и подожгли, затем засыпали землей", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время все трое задержаны и заключены под стражу по решению суда. Следствием проверяются показания подозреваемых, которые сообщили разные версии совершенного преступления.