Полиция составила на Навального протокол

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Полиция Москвы составила в отношении оппозиционера Алексея Навального административный протокол о нарушении порядка организации митинга, сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-службе ГУМВД.

Сегодня утром Навального задержали "за неоднократные призывы к участию в несогласованном публичном мероприятии". Как он написал в соцсетях, его задержали в Москве перед отъездом в Нижний Новгород на несогласованную акцию.

"В отношении Алексея Навального составлен протокол об административном правонарушении по части 8 статьи 20.2 КоАП РФ. Материалы дела будут направлены в суд для рассмотрения и принятия решения", — сказал собеседник агентства.

Указанная статья предполагает ответственность за повторное нарушение порядка организации либо проведения митингов и других массовых мероприятий. Предусмотрены различные виды наказания: штраф до 300 тысяч рублей, обязательные работы до 200 часов или арест до 30 суток.

В ближайшие три дня в девяти городах России согласовано проведение различных акций, однако Навальный принял решение ехать именно на несанкционированный митинг в Нижний Новгород.