В Челябинске возбудили дело о крупном хищении средств у предприятия ЖКХ

ЧЕЛЯБИНСК, 29 сен – РИА Новости. Уголовное дело по факту хищения денежных средств в крупном размере у муниципального предприятия ЖКХ возбуждено в Челябинске, устанавливаются подозреваемые, сообщила РИА Новости в пятницу официальный представитель УФСБ по региону Марина Горлевская.

"Следственным отделом УФСБ России по региону на основе собственных оперативных материалов с использованием материалов проверки контрольно-счетной палаты Челябинской области возбуждено уголовное дело по статье "мошенничество". Дело возбуждено по факту хищения в 2012-2015 годах денежных средств в особо крупных размерах у муниципального предприятия Челябинска, которое оказывало услуги в сфере ЖКХ", — сказала собеседница агентства.

В данный момент областное управление ФСБ России проводит необходимые следственные и оперативные мероприятия по установлению лиц, причастных к совершению преступления, добавила она.

По данным местных СМИ, в пятницу в доме бывшего главы Челябинска Сергея Давыдова проводятся обыски. В пресс-службе УФСБ по региону РИА Новости отказались комментировать информацию о проведении обысков в связи с уголовным делом у кого-либо, в том числе у Давыдова.

Давыдов – с 2010 по 2014 годы являлся главой администрации Челябинска, ранее работал прокурором Центрального района Челябинска, а также прокурором Челябинска.