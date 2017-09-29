В Петербурге ищут трех пациентов психоневрологического интерната

С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 сен — РИА Новости. Трое пациентов психоневрологического интерната (ПНИ) в Петродворцовом районе Санкт-Петербурга самовольно отлучились из учреждения, информацию об этом передали в полицию, сообщил РИА Новости в пятницу представитель ПНИ.

В пятницу в СМИ появились сообщения о самовольном отлучении троих пациентов психоневрологического интерната №3, расположенного на Заячьем проспекте в Петергофе. СМИ сообщали о том, что все трое якобы ранее имели проблемы с законом. Информацию об их пропаже передали в полицию.

"Это ложная информация, ни у кого из них троих (проблем с законом — ред.) не было. Это благополучные больные, никакой судимости у них не было", — сказал собеседник агентства.

По его словам, один из самовольно отлучившихся пациентов лишён дееспособности по решению суда, "но он может сам себя обслуживать", двое других дееспособные. Все трое — "совершенно спокойные" и периодически уходят к родственникам и друзьям, добавил представитель учреждения.

"Здесь люди проживают с какими-то нарушениями психики, двигательного аппарата. Тем более врач мне сказал, что они позвонили, сообщили, что где-то они тут были, отдыхали у знакомых", — отметил представитель ПНИ, добавив, что передача сведений в полицию об отлучении пациентов предусмотрена регламентом учреждения.

Как пояснил собеседник агентства, психоневрологический интернат №3 — учреждение открытого типа и пациентам за самовольное отлучение "ничего не грозит". Комментарий регионального ГУМВД РИА Новости получить не удалось.