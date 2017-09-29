Медики рассказали о состоянии раненного при резне в уральском поселке

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 сен — РИА Новости, Ольга Ерачина. Жизни мужчины, раненного в ходе резни в одном из поселков Свердловской области, ничто не угрожает, сообщил РИА Новости в пятницу представитель регионального минздрава.

Ранее сообщалось, что в деревне Гора Свердловской области было совершено убийство четырех человек, еще один человек ранен. В связи с этим происшествием задержан 54-летний житель поселка Шамары. Ему предъявлено обвинение по статье "Убийство двух и более лиц".

"Состояние (раненого) средней тяжести. Там неглубокое ножевое проникновение. Ничего ему не угрожает", — сказал собеседник агентства.

По версии следствия, житель Шамар, будучи пьяным, вооружился охотничьим ножом, вызвал такси и поехал в деревню Гора на сельхозпредприятие. В подсобке предприятия он застал за обедом троих своих знакомых, с которыми у него были конфликтные отношения, и напал на них с ножом. Одному из них удалось выжить. Также был убит еще один человек, зашедший в это время в подсобку. После этого мужчина пошел к дому еще одного своего знакомого, вызвал его на улицу и ударил ножом.

Полицейским удалось задержать мужчину, только ранив его из табельного пистолета в ногу, госпитализация ему не потребовалась.

Как сообщал ранее РИА Новости официальный представитель ГУМВД по Свердловской области, в беседе с сыщиками мужчина признался в совершении преступления. С его слов, мотивом жестокой расправы стали обидные выражения, которые позволяли себе его знакомые.