В четверг из-за "минирований" эвакуировали более десяти тысяч россиян

Кинолог с собакой после сообщения о минировании. Архивное фото

Кинолог с собакой после сообщения о минировании. Архивное фото

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Свыше 10 тысяч человек эвакуировали за минувшие сутки в шести городах России, в том числе в Москве и Новосибирске, после анонимных звонков о "минировании" почти 60 зданий, сообщил в пятницу РИА Новости источник в экстренных службах.

"В шести городах, включая Москву, Новосибирск, Иркутск и Ангарск, из-за угроз взрывов 57 объектов были выведены более 10 тысяч человек", — сказал собеседник агентства.

Волна телефонного терроризма началась в России 11 сентября и продолжается по сей день. По данным источника РИА Новости в экстренных службах, за это время были эвакуированы практически полмиллиона человек в более чем 100 городах России. "Заминировано" было свыше 1,2 тысячи зданий, ни в одном случае угроза взрывов не подтвердилась.

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Источник в правоохранительных органах сообщал РИА Новости, что звонки с угрозами о "минировании" по России инициировали люди, связанные с запрещенной в РФ террористической группировкой "Исламское государство"* (ИГ*). По его словам, установлен ряд звонивших, которые находятся за рубежом и будут объявлены в розыск.

О ситуации проинформирован президент РФ Владимир Путин, сейчас принимаются все меры для поиска виновных, заявлял журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

*Террористическая организация, запрещенная в России