В четверг из-за "минирований" эвакуировали более десяти тысяч россиян

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Свыше 10 тысяч человек эвакуировали за минувшие сутки в шести городах России, в том числе в Москве и Новосибирске, после анонимных звонков о "минировании" почти 60 зданий, сообщил в пятницу РИА Новости источник в экстренных службах.
"В шести городах, включая Москву, Новосибирск, Иркутск и Ангарск, из-за угроз взрывов 57 объектов были выведены более 10 тысяч человек", — сказал собеседник агентства.
Волна телефонного терроризма началась в России 11 сентября и продолжается по сей день. По данным источника РИА Новости в экстренных службах, за это время были эвакуированы практически полмиллиона человек в более чем 100 городах России. "Заминировано" было свыше 1,2 тысячи зданий, ни в одном случае угроза взрывов не подтвердилась.
5.8%Да, я находился(ась) в одном из таких зданий во время эвакуации
5.9%Лично не сталкивался(ась), но родные и друзья "попали" под эвакуацию
73.6%Узнал(а) о случившемся из новостей
14.7%Ничего не слышал(а) об эвакуации
О ситуации проинформирован президент РФ Владимир Путин, сейчас принимаются все меры для поиска виновных, заявлял журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
*Террористическая организация, запрещенная в России