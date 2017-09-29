Челябинское летное училище обжалует решение о запрете на подготовку пилотов

ЧЕЛЯБИНСК, 29 сен – РИА Новости. Челябинское летное училище гражданской авиации (ЧЛУГА) будет обжаловать решение Копейского городского суда о признании деятельности учебного заведения по подготовке пилотов незаконной, сообщила РИА Новости представитель училища Ая Шафран.

"В Челябинском летном училище категорически не согласны с решением суда. Решение суда училище обязательно будет обжаловать в вышестоящей инстанции", — рассказала собеседница агентства.

Она уточнила, что, по мнению ответчика, на суде были процессуальные нарушения. Так, процесс стартовал 27 сентября, и в тот же день истец уточнил свои исковые требования, но на подготовку к защите с учетом этих изменений ответчику было отведено всего два часа, добавила она.

По ее данным, спор в суде развернулся вокруг понятия "специалист авиационного персонала", но четкого определения в законодательстве этому понятию нет, а вести подготовку этого персонала без сертификата авиационного учебного центра нельзя. "Но училище обучает не специалистов, а курсантов, не имеющих удостоверения специалистов. Прокуратура же в суде настаивала, что даже юнцов, которые вчера поступили в училище, нужно называть специалистами, потому что они же получат диплом", — сказала она.

Ранее сообщалось, что челябинская транспортная прокуратура потребовала признать деятельность Челябинского летного училища незаконной из-за отсутствия сертификата авиационного учебного центра. Росавиация аннулировала 47 свидетельств коммерческих пилотов, получивших подготовку в ЧЛУГА.

Челябинское летное училище гражданской авиации проводит обучение по программе "летная эксплуатация летательных аппаратов", срок обучения — 2 года 10 месяцев. В августе 2018 года училище по программе среднего профобразования планирует выпустить 16 курсантов набора 2016 года.