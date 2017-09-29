Челябинское летное училище обжалует решение о запрете на подготовку пилотов

ЧЕЛЯБИНСК, 29 сен – РИА Новости. Челябинское летное училище гражданской авиации (ЧЛУГА) будет обжаловать решение Копейского городского суда о признании деятельности учебного заведения по подготовке пилотов незаконной, сообщила РИА Новости представитель училища Ая Шафран.
Она уточнила, что, по мнению ответчика, на суде были процессуальные нарушения. Так, процесс стартовал 27 сентября, и в тот же день истец уточнил свои исковые требования, но на подготовку к защите с учетом этих изменений ответчику было отведено всего два часа, добавила она.
По ее данным, спор в суде развернулся вокруг понятия "специалист авиационного персонала", но четкого определения в законодательстве этому понятию нет, а вести подготовку этого персонала без сертификата авиационного учебного центра нельзя. "Но училище обучает не специалистов, а курсантов, не имеющих удостоверения специалистов. Прокуратура же в суде настаивала, что даже юнцов, которые вчера поступили в училище, нужно называть специалистами, потому что они же получат диплом", — сказала она.
Челябинское летное училище гражданской авиации проводит обучение по программе "летная эксплуатация летательных аппаратов", срок обучения — 2 года 10 месяцев. В августе 2018 года училище по программе среднего профобразования планирует выпустить 16 курсантов набора 2016 года.