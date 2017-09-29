Москвич пытался выманить у пенсионерки 240 тысяч рублей под видом ее сына

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Московские оперативники задержали мошенника, который пытался выманить у пенсионерки 240 тысяч рублей, представившись ее сыном, сообщил РИА Новости врио начальника управления информации и общественных связей столичного главка МВД Юрий Титов.
Пенсионерка рассказала правоохранителям, что ей позвонил неизвестный и представился ее сыном. Он сказал, что попал в беду и ему срочно нужно 240 тысяч рублей, за которыми тот в течение часа подъедет к дому.
Женщина не узнала в голосе мужчины своего сына и, заподозрив неладное, вызвала полицию.
После передачи денег сотрудники уголовного розыска задержали мужчину. Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество", правоохранители продолжают искать соучастников преступления.