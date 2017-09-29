В Коми суд смягчил наказание экс-мэру Инты, осужденному за взятки

С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 сен — РИА Новости. Верховный суд Коми в пятницу, рассмотрев в апелляционном порядке уголовное дело в отношении бывшего руководителя администрации города Инты Павла Смирнова, смягчил наказание, снизив срок лишения свободы за получение крупных взяток с 12 до 11 лет, сообщает СУ СК РФ по республике.

Как сообщало региональное следственное управление, с августа 2012 по ноябрь 2015 года Смирнов получал взятки от руководителей ряда коммерческих организаций, работающих в сфере ЖКХ. Деньги взимались за общее покровительство и попустительство по службе в интересах этих компаний, общая сумма взяток составила более 30 миллионов рублей. В июне суд первой инстанции назначил Смирнову наказание в виде 12 лет лишения свободы со штрафом в размере 25 миллионов рублей. Кроме того, он был лишен права занимать определенные должности сроком на 10 лет. Также во время следствия на денежные средства на банковских счетах Смирнова был наложен арест на общую сумму более 26 миллионов рублей.

Осужденный обжаловал приговор, посчитав его чрезмерно суровым, уточняет СУ СК. Государственный обвинитель также внес апелляционное представление, отметив нарушения норм закона при назначении экс-градоначальнику дополнительного наказания в виде лишения права занимать определенные должности, отмечает следственное управление региона.

"Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда республики Коми удовлетворила апелляционное представление прокуратуры, снизив срок, в течение которого Смирнов будет лишен права занимать перечисленные выше должности, до 2 лет 6 месяцев. Кроме того, снижен размер штрафа – до 21 млн рублей, а также сумма денежных средств, подлежащих конфискации в доход бюджета, — до 22 млн рублей. В местах лишения свободы Смирнову предстоит провести 11 лет", — говорится в сообщении.