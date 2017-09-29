Под Рязанью завели дело против ударившей ученика учительницы

ВОРОНЕЖ, 29 сен — РИА Новости. Полиция возбудила уголовное дело в отношении учительницы из Рязанской области, которая на уроке в школе Старожиловского района несколько раз ударила ученика, сообщает управление МВД по региону.

Видео длительностью менее полминуты появилось в соцсети "ВКонтакте" и на канале YouTube в четверг и уже набрало несколько тысяч просмотров. На нем видно, как учительница, подойдя к школьнику на задней парте, кричит на него, а затем два раза бьет учебником по затылку и один раз рукой по лицу. Полиция и следователи начали проверки в связи с инцидентом.

"По данному факту отделением дознания межмуниципального отдела МВД России "Кораблинский" в отношении 43-летней жительницы Спасского района, являвшейся учительницей в Истьинской школе Старожиловского района, возбуждено уголовное дело по ст. 156 УК РФ "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего", — говорится в сообщении.

Санкцией данной статьи предусмотрено до трех лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности.