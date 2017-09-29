Жители Омска требуют наказать пенсионерку, убившую щенков на глазах у детей

НОВОСИБИРСК, 29 сен – РИА Новости. Жители Омска возмутились поступку пожилой женщины, которая при двух десятилетних девочках ударами о забор убила двух щенков; поданы заявления в полицию и прокуратуру.
"Девочки проходили мимо частного дома. Щенки были за оградой. Они решили их погладить. Пока я шла по дороге, видела, как женщина забирает щенков у девочек по одному и уносит за ограду. Но и предположить не могла, что происходит. Когда подошла, девочки плакали. Я спросила, что случилось. Девочки в слезах рассказали мне, как женщина била щенков об забор, держа за ножки", — сообщила очевидица, добавив, что лично видела тела двух щенков и уговорила женщину не трогать третьего.
21.8%Да, такие сроки, пусть и по совокупности статей, - достаточная мера
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41.8%Реальные сроки они получили за разбой и другие преступления, а за живодерство - обязательные работы. Это неприемлемо
В то же время сама Олюнина от имени фонда обратилась в прокуратуру с требованием привлечь пенсионерку к ответственности за намеренное жестокое обращение с животными, которое произошло при детях. В прокуратуре Омской области подтвердили, что заявление поступило в электронном виде вечером 28 сентября и сейчас находится на регистрации.