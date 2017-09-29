Жители Омска требуют наказать пенсионерку, убившую щенков на глазах у детей

НОВОСИБИРСК, 29 сен – РИА Новости. Жители Омска возмутились поступку пожилой женщины, которая при двух десятилетних девочках ударами о забор убила двух щенков; поданы заявления в полицию и прокуратуру.

О случившемся на своей странице "ВКонтакте" сообщила омичка Ольга Баркова. Она рассказала, что 27 сентября в селе Пушкино в 10 километрах от Омска пожилая женщина насмерть забила двух щенков своей собаки. Это видели две десятилетние девочки.

"Девочки проходили мимо частного дома. Щенки были за оградой. Они решили их погладить. Пока я шла по дороге, видела, как женщина забирает щенков у девочек по одному и уносит за ограду. Но и предположить не могла, что происходит. Когда подошла, девочки плакали. Я спросила, что случилось. Девочки в слезах рассказали мне, как женщина била щенков об забор, держа за ножки", — сообщила очевидица, добавив, что лично видела тела двух щенков и уговорила женщину не трогать третьего.

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Сообщение разместили две популярные группы "ВКонтакте". Представитель благотворительного фонда помощи животным "Общий мир" Елена Олюнина сообщила РИА Новости, что Баркова по ее совету 28 сентября обратилась в местное отделение полиции, где пообещали разобраться в происшествии. В пятницу же она написала полноценное заявление.

В то же время сама Олюнина от имени фонда обратилась в прокуратуру с требованием привлечь пенсионерку к ответственности за намеренное жестокое обращение с животными, которое произошло при детях. В прокуратуре Омской области подтвердили, что заявление поступило в электронном виде вечером 28 сентября и сейчас находится на регистрации.