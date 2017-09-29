Суд признал незаконной подготовку пилотов в челябинском летном училище

ЧЕЛЯБИНСК, 29 сен – РИА Новости. Суд признал незаконным обучение пилотов в Челябинском летном училище гражданской авиации (ЧЛУГА) и запретил учебному заведению вести подготовку соответствующего авиационного персонала, сообщила в пятницу пресс-служба Копейского горсуда Челябинской области.

"Суд признал деятельность челябинского летного училища гражданской авиации по обучению специалистов с присвоением квалификации "пилот" в отсутствии сертификата авиационного учебного центра незаконной. Суд постановил запретить образовательному учреждению деятельность по обучению специалистов соответствующего уровня", — говорится в сообщении.

Уточняется, что обучение по данной квалификации запрещается до получения училищем сертификата авиационного учебного центра. Решение в законную силу пока не вступило и может быть обжаловано в Челябинском областном суде.

Ранее сообщалось, что челябинская транспортная прокуратура потребовала признать деятельность Челябинского летного училища незаконной из-за отсутствия сертификата авиационного учебного центра. Росавиация аннулировала 47 свидетельств коммерческих пилотов, получивших подготовку в ЧЛУГА.

Как уточняла РИА Новости пресс-секретарь челябинского летного училища Ая Шафран, летное училище ведет образовательную деятельность и работает на основании лицензии министерства образования Челябинской области, училищу сертификат авиационного учебного центра не нужен. Этот сертификат, который выдается Росавиацией, нужен тем, кто учит авиационных специалистов, то есть занимается переподготовкой действующих пилотов и других специалистов авиации, отметила она.

Челябинское летное училище гражданской авиации проводит обучение по программе "летная эксплуатация летательных аппаратов", срок обучения — 2 года 10 месяцев. В августе 2018 года училище по программе среднего профобразования планирует выпустить 16 курсантов набора 2016 года.