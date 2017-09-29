Суд признал незаконной подготовку пилотов в челябинском летном училище

ЧЕЛЯБИНСК, 29 сен – РИА Новости. Суд признал незаконным обучение пилотов в Челябинском летном училище гражданской авиации (ЧЛУГА) и запретил учебному заведению вести подготовку соответствующего авиационного персонала, сообщила в пятницу пресс-служба Копейского горсуда Челябинской области.
Уточняется, что обучение по данной квалификации запрещается до получения училищем сертификата авиационного учебного центра. Решение в законную силу пока не вступило и может быть обжаловано в Челябинском областном суде.
Ранее сообщалось, что челябинская транспортная прокуратура потребовала признать деятельность Челябинского летного училища незаконной из-за отсутствия сертификата авиационного учебного центра. Росавиация аннулировала 47 свидетельств коммерческих пилотов, получивших подготовку в ЧЛУГА.
Челябинское летное училище гражданской авиации проводит обучение по программе "летная эксплуатация летательных аппаратов", срок обучения — 2 года 10 месяцев. В августе 2018 года училище по программе среднего профобразования планирует выпустить 16 курсантов набора 2016 года.