Пожар в архиве поликлиники в Набережных Челнах потушили

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Сотрудникам МЧС удалось ликвидировать пожар в архиве городской поликлиники в Набережных Челнах в Татарстане, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах.

Ранее сообщалось о возгорании в архиве на цокольном этаже поликлиники №3 по адресу: Московский проспект, дом 155. Спасатели вывели из здания 200 человек, в том числе 100 сотрудников медицинского учреждения.

"Пожар локализован в 10.18, полностью ликвидирован в 10.25", — сказал собеседник агентства.

Как уточнил РИА Новости представитель республиканского главка МЧС, к ликвидации последствий пожара привлекался 81 человек и 18 единиц техники.