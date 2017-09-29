В Москве усилили охрану здания Lenta.ru после поджога

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Охрана здания, где находится редакция интернет-издания Lenta.ru, усилена после ночного нападения и поджога, пострадавших в результате инцидента нет, сообщил РИА Новости директор по внешним коммуникациям холдинга Rambler&Co Матвей Алексеев.

Ранее интернет-издание Lenta.ru сообщило о нападении на редакцию на Варшавском шоссе в Москве: неизвестные устроили поджог, разбили стекла и нарисовали на стенах нацистскую символику. Сотрудники полиции разыскивают злоумышленников.

"Охрана потушила начавшийся пожар штатными средствами. Пострадавших нет. Охрана усилена", — заявил Алексеев.

Он уточнил, что при осмотре места происшествия с внешней стороны здания были обнаружены надписи, нанесенные белой краской: "Врешь, Лента", свастика, перечеркнутый круг, похожий на прицел, и цифры "88".