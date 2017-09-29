Источник: в Набережных Челнах горит поликлиника, эвакуировали 200 человек

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Архив городской поликлиники загорелся в пятницу в Набережных Челнах в Татарстане, из здания эвакуированы порядка 200 человек, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах.

"Пожар возник в архиве на цокольном этаже поликлиники №3 по адресу: Московский проспект, дом 155. Спасатели вывели из здания 200 человек, в том числе 100 сотрудников поликлиники", — сказал собеседник агентства.

По его словам, пожар удалось локализовать. По предварительным данным, пострадавших нет.